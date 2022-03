Batgirl: Leslie Grace è Barbara Gordon nelle nuove foto del film HBO Max

Dopo aver già visto Leslie Grace nei panni di Batgirl, dal set della pellicola presto in arrivo sulla piattaforma HBO Max arrivano nuove foto e le ultime immortalano ancora l'attrice stavolta in abiti civili, ovvero nel suo ruolo di Barbara Gordon. Sappiamo ancora pochissimo riguarda al film che sancirà l'esordio del personaggio nel DCEU.

Per la prima volta da quando sono iniziate le riprese di Batgirl, vediamo la protagonista Leslie Grace con indosso i panni di Barbara Gordon, ovvero la protagonista della pellicola, figlia del Commissario James Gordon e colei che calzerà il costume di Batgirl. Il film sancirà anche il ritorno di Michael Keaton come Batman, dopo che lo rivedremo anche in Flash di Andy Muschietti (film che dovrebbe svelare il Multiverso della DC aprendo a una serie di scenari possibili e dal potenziale illimitato).

Proprio pochi giorni fa Michael Keaton ha rivelato una sua foto con indosso il costume di Batman. La scorsa settimana erano invece circolate alcune foto della controfigura di Keaton sul set di Batgirl, impegnata a girare alcune sequenze. Sul suo ritorno nel ruolo di Batman, Michael Keaton dichiarò: "Quando circolò la cosa ero diventato curioso. Ho pensato 'Ragazzi, come sarebbe?' E poi, guarda caso, ci sono stati dei mormorii, e ho ricevuto una chiamata da Warner Bros. Volevano parlarmi di qualcosa e c'erano accenni a Batman. Dev'essere qualcosa di buono, non ci sarebbe motivo di farlo in caso contrario". Keaton elogiò il lavoro di Andy Muschietti e ora è pronto a tornare anche in Batgirl.

Batgirl, diretto dal duo Adil El Arbi e Bilall Fallah, dovrebbe uscire nel corso di questo 2022 ma ancora non è stata confermata la data d'uscita su HBO Max; secondo le ultime indiscrezioni Batgirl dovrebbe uscire a dicembre, ovvero subito dopo l'arrivo di Flash (fissato per il 4 novembre 2022) e prima di Aquaman and the Lost Kingdom.