Batgirl, Leslie Grace su Barbara Gordon: 'È una vera badass!'

Già pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale di Leslie Grace come Batgirl nel nuovo lungometraggio DC Films, l'apprezzata, giovane e talentuosa attrice di Sognando New York - In The Heights ha avuto modo di esprimersi diverse volte sul ruolo e sul film che andrà a interpretare, e continua a farlo tutt'ora e anche molto volentieri.

In una recente intervista con Variety, l'attrice ha infatti avuto modo di rivelare di aver ottenuto il ruolo dopo essere stata invitata a una chiamata di lavoro via Zoom per un casting test conclusivo che alla fine ha convinto i registi Adil & Bilall (Bad Boys For Life, Ms. Marvel) e la produzione a sceglierla come interprete di Barbara Gordon.



Tuttavia, la notizia le è stata data via email, e tal proposito l'attrice ha rivelato: "Ho aperto l'email e c'era scritto che ero ufficialmente Batgirl... Il mio cervello è esploso. È stato un momento incredibile. E quando dico incredibile, intendo proprio la definizione da manuale, non potevo davvero crederci. Il mio cervello è davvero esploso quando ho avuto la notizia".



La Grace ha poi continuato a parlare di come si è immediatamente tuffata nella mitologia del personaggio non appena ha ottenuto il ruolo: "La mia domanda è stata: cosa mi leggo ora? Da dove inizio? Ho chiesto subito di inviarmi tutto il materiale necessario e ho comprato tantissimi fumetti sul personaggio e ho cominciato a fare tantissime domande. Batgirl poi è una vera badass, una tosta! Sicuramente nel film ci saranno moltissimi combattimenti. Sarà molto pratica. Ha molto da dimostrare".



Avete già letto i primi dettagli sul costume di Batgirl? L'uscita del film è attualmente prevista per il 2022, a data ancora da destinarsi.