Batgirl: ecco Leslie Grace in azione sul set con il nuovo costume!

A pochi giorni dalla prima foto ufficiale di Batgirl, è emerso in rete un nuovissimo video dal set che mostra proprio Leslie Grace con indosso il costume del personaggio della DC Comics, che vedremo in live-action per la prima volta in un film tutto suo prodotto e pensato per la piattaforma digitale HBO Max. Nel film farà ritorno Michael Keaton.

Nel video che potete visualizzare nel post messo in calce a questa news, possiamo vedere Leslie Grace (o una sua controfigura) con indosso il costume di Batgirl mostrato nella prima foto ufficiale del film qualche giorno fa. Stando a quello che vediamo, possiamo intuire che si stia preparando una scena ricca d'azione, data la posizione così in alto del personaggio in scena. Tuttavia, non sono mancate le critiche al costume di Batgirl, dato che i fan non hanno apprezzato interamente alcuni dettagli, come ad esempio la colorazione, che pur essendo molto fedele alla controparte a fumetti fa sembrare il risultato come fosse uscito da una serie della The CW.

Nonostante le polemiche, il co-regista del film Adil El Arbi è immediatamente intervenuto condividendo sulle sue storie di Instagram un simpatico e storico meme del mondo di Batman: "Sembra un cosplay", si legge nel celebre 'meme dello schiaffo' incentrato su Robin e Batman, con la risposta del Cavaliere Oscuro che rispecchia il pensiero del regista, "Sta zitto e aspetta di vedere il film!".

Mentre si vocifera, inoltre, sulla presenza di Nightwing nel film con Leslie Grace, sappiamo per certo che Michael Keaton tornerà nei panni di Batman. Aspettando il suo ritorno in scena in Flash - atteso per questo novembre - Keaton avrebbe firmato un contratto multi film con Warner per tornare più volte nei panni di Bruce Wayne.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Batgirl, ma il film dovrebbe arrivare su HBO Max entro il 2022.