Batgirl, JK Simmons potrebbe tornare nel ruolo del Commissario Gordon

Dopo il successo della Snyder Cut di Justice League non è ancora ben chiaro quanto del cosiddetto SnyderVerse continuerà a trovar spazio nell'universo cinematografico DC. Secondo le ultime voci, però, Warner avrebbe intenzione di tornare a lavorare con uno dei protagonisti dei film targati Zack Snyder in vista di Batgirl.

Le indiscrezioni arrivano qualche giorno dopo l'annuncio ufficiale di Leslie Grace come volto di Barbara Gordon in Batgirl e parlano di un J.K. Simmons in trattative per tornare ad interpretare il Commissario Gordon in occasione del nuovo film DC, dando quindi nuovamente volto al personaggio già interpretato in entrambe le versioni di Justice League.

Nessuna delle due parti in causa ha attualmente commentato la cosa, ma lo stesso Simmons non aveva chiuso ad un suo eventuale ritorno in DC dopo l'uscita della Snyder Cut: "Lascio aperta qualunque possibilità per il futuro. Ora come ora sono solo contento che Zack abbia potuto finire il suo film e che la gente abbia potuto ammirare il film come immaginavamo dovesse essere all'inizio" sono state le ultime dichiarazioni dell'attore al riguardo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il Commissario Gordon di J.K. Simmons? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, i registi di Bad Boys sono stati confermati alla regia di Batgirl.