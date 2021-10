Batgirl, Jacob Scipio entra nel cast: interpreterà un altro supereroe di Gotham City?

Durante il panel dedicato nel corso dell'evento DC FanDome è stato mostrato il primo concept art ufficiale di Batgirl, nuovo cinecomic DC Films esclusiva di HBO Max, e a pochi giorni dall'inizio delle riprese arrivano importanti novità sul cast.

Come riportato da Deadline nelle scorse ore, infatti, la star di Bad Boys for Life Jacob Scipio si è unita al film Batgirl, che sarà interpretato da Leslie Grace e diretto dai registi Adil El Arbi e Bilal Fallah su una sceneggiatura di Christina Hodson, già autrice dei copioni di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e del prossimo The Flash. El Arbi e Fallah avevano già diretto Scipio nel terzo capitolo della saga poliziesca con Will Smith e Martin Lawrence, nel quale il giovane attore emergente aveva interpretato il personaggio di Armando Aretas.

La trama di Batgirl viene ovviamente tenuta segreta da Warner Bros., ma è stato confermato che Batman apparirà nel film, anche se non è chiaro se si tratterà di Ben Affleck, Michael Keaton o Robert Pattinson: inoltre, i fan già si domandano quale personaggio interpreterà Jacob Scipio e se nel film bisognerà aspettarsi l'esordio di qualche altro supereroe della Bat-family. Al momento non ci sono indiscrezioni, quindi rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

