Batgirl, J.K. Simmons: 'Vedrete un aspetto diverso di Gordon nel film'

Per J.K. Simmons questi ultimi mesi hanno segnato il suo grande ritorno nel regno dei cinecomic, per giunta per entrambi i maggiori studi cinematografici produttori del genere, Marvel/Disney (& Sony) e DC/Warner. E nel secondo caso, spiega l'attore, Batgirl ha davvero lasciato il segno.

J.K. Simmons tornerà come Jim Gordon in Batgirl, il film con Leslie Grace in produzione per HBO Max. Un ritorno davvero inaspettato, se chiedete a lui.

"Quando il DCEU ha preso una direzione differente dopo Justice League, ho pensato 'Beh, ci sarà un nuovo Batman, quindi probabilmente ci sarà anche un nuovo Commissario Gordon' E infatti c'è stato. Jeffrey Wright adesso interpreta il Commissario Gordon. E quindi [la chiamata per Batgirl] è stata decisamente scioccante, perché adesso è tutto un 'Aspetta un attimo. C'è il nuovo Commissario Gordon, ma c'è il Multiverso, adesso'" ha raccontato l'attore "E forse, chi lo sa, magari un giorno ci sarà anche un film di Batman dove ricompariremo sia io che Jeffrey Wright, e ogni altro interprete del Commissario Gordon!".



Praticamente il sogno di ogni fan di Batman! Ma torniamo a Batgirl, film nel quale avrà un ruolo un tantino diverso...

"Batgirl è stato fantastico, per diverse ragioni. In Justice League mi dissero 'Guarda, introdurremo il personaggio e poi vedremo di più di lui in futuro'. E quindi non ebbi granché da fare" ha aggiunto Simmons, spiegando le maggiori differenze con quanto visto finora e l'attrattiva principale di questa nuova sortita nei panni di Jim Gordon "Ma in Batgirl, per via della relazione di parentela tra il Commissario Gordon e sua figlis, vedremo un aspetto molto più domestico di Jim Gordon. Ci saranno anche delle scene d'azione in strada ma... Beh, non voglio spoilerare nulla. Ma è stato divertente lavorare con Leslie Grace, che interpreta Batgirl, e poter portare sullo schermo un differente aspetto di Jim Gordon oltre a quello del Commissario".