Batgirl, J.K. Simmons sui registi:'Quei tipi sono due folli!'

Il premio Oscar J.K. Simmons è stato intervistato da Discussing Film e ha parlato anche del suo ritorno nei panni del commissario Gordon in Batgirl, con protagonista Leslie Grace. Simmons ha elogiato i due registi del film, Adil El Arbi e Bilall Fallah. Simmons ha spiegato di essere rimasto stupito dalla coppia al timone di Batgirl.

"Quei tipi sono dei pazzi! Non so come ci riescano ma quando li ho raggiunti avevano iniziato a girare già da un mese. Li ho incontrati su Zoom, ero a farmi un massaggio dopo la palestra a Chicago quando abbiamo parlato per la prima volta" ha dichiarato l'attore.



L'energia che trasmettono i registi, secondo Simmons, è un fattore importante:"Ne apportano così tanta al set, li ho già paragonati a dei cani di due anni messi nel retro di una station wagon per tutto il giorno e poi lasciati liberi. L'energia e la passione che mettono nella realizzazione del film è coinvolgente, per di più sanno esattamente cosa stanno facendo".



J.K. Simmons farà parte di Batgirl al fianco di un cast nutrito, composto da Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon/Batgirl, Brenda Fraser come Firefly, Michael Keaton di nuovo Batman dopo i due film a cavallo tra gli anni '80 e '90 con Tim Burton alla regia, Ivory Aquino nel ruolo di Alysia Yeoh, Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai.



Il film dovrebbe uscire entro la fine del 2022.