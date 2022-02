Batgirl, J.K. Simmons è di nuovo il Commissario Gordon in una nuova foto dal set del film

Sapevamo ormai da tempo del ritorno di J.K. Simmons in Batgirl, ma adesso abbiamo occasione di vedere una prima foto dal set del film con il Commissario Gordon. Scopritela dopo il salto.

Il 2022 sarà un grande anno per i fan DC, con tanti entusiasmanti titoli in arrivo sul piccolo e grande schermo.

E se al cinema sono The Batman con Robert Pattinson, il film di Flash con Ezra Miller e Black Adam con The Rock a farla da padroni, in televisione è sicuramente il live-action di Batgirl con Leslie Grace a incuriosire maggiormente gli spettatori, che vedranno finalmente una nuova iterazione di Barbara Gordon in carne e ossa.

E dove c'è Barbara non può certo mancare Jim, non trovate? Con una pellicola intera incentrata sulla figlia, era difficile dopotutto che non si trovasse spazio per il padre della ragazza, ma la grande sorpresa per i fan è stata scoprire che nel ruolo avremmo rivisto ancora una volta J.K. Simmons, il Commissario Gordon dello Snyderverse, di cui potete trovare la prima foto dal set in calce alla notizia.

Non è ancora chiaro in che capacità Simmons apparirà nel film, né come verrà gestita la dinamica tra il suo personaggio e quello di Barbara Gordon, ma attendiamo ulteriori aggiornamenti per scoprirlo.

Batgirl diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah arriverà quest'anno su HBO Max.