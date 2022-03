Batgirl, J.K.Simmons sul suo commissario Gordon: sarà 'completamente diverso'

Mentre i fan si chiedono se Batgirl farà parte del DCEU, la produzione del film continua a gonfie vele. La pellicola vedrà il ritorno di J.K.Simmons nei panni James Gordon, ruolo già interpretato in Justice League.

Il ritorno di Simmons nel film sarà all'interno di un canone particolare dell'universo DC, dove vedremo Barbara Gordon, figlia del commissario, nel ruolo di Batgirl (Leslie Grace). In una recente intervista con Discussing Film, Simmons ha preso in giro l'esperienza del ritorno al personaggio e ha anticipato che il pubblico vedrà "un lato completamente diverso" di lui.

"Beh, è ​​stata una bella sorpresa. E non sono ancora sicuro di capire tutti i vari aspetti del multiverso, sai, DC o Marvel", ha spiegato Simmons. "Ma sì, sono rimasto completamente sorpreso e ovviamente molto felice. Ho avuto una lunga telefonata in modo da avere la storia preparata per me prima ancora di vedere una sceneggiatura, è stato nel bel mezzo dell'estate".

"È molto più di quello che ho dovuto fare nel mio breve periodo come Commissario Gordon nel film di Zack Snyder", ha continuato Simmons. "Davvero, è stato divertente perché era un lato completamente diverso del Commissario Gordon. Tutto ciò che abbiamo visto nei piccoli frammenti di Justice League di Zack Snyder, nell'originale o nella Snyder cut, era solo il Commissario Gordon che aveva bisogno dell'aiuto di Batman. In questo film invece penso di poter dire che, poiché è incentrato su Batgirl, vedremo molto di più del Commissario Gordon a casa".

Vi ricordiamo che J.K. Simmons è attualmente in corsa per la vittoria di una statuetta agli Oscar 2022, nella categoria di miglio attore non protagonista, grazie alla sua performance nell'ultimo film di Aaron Sorkin, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Being the Ricardos.