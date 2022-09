Batgirl, Ivory Aquino pubblica una clip BTS del film cancellato

In questo inizio di Settembre piuttosto burrascoso per i fan della DC, sono state fatte delle proiezioni 'funerale' di Batgirl. In tanti hanno dato il loro addio al progetto con un commento ufficiale, ma Ivory Aquino non si è arresa, e ha continuato a combattere pubblicando video BTS del film.

L'attrice aveva già postato online un'emozionante lettera aperta ai grandi poteri della WBD, nel tentativo di convincerli a cambiare la loro decisione. Ma a poco è servita, perché la cancellazione di Batgirl è stata resa definitiva dalle dichiarazioni arrivate in seguito. Adesso Aquino è tornata sui social media con altre chicche behind the scenes della pellicola.

Nel video, che troverete in fondo all'articolo, Aquino ha condiviso un assaggio di una sequenza d'azione in cui vediamo la Barbara Gordon di Leslie Grace che si lancia nella mischia, mentre nel luogo in cui si trova viene seminato il caos. Una scena che farà sorridere i fan della DC, curiosi di dare un'occhiata al progetto sul quale la Warner Bros. è al lavoro da anni.

Brendan Fraser, in merito, ha commentato dicendosi dispiaciuto per Grace, da lui descritta come una grande professionista che "farà molta strada". Ma "questo è il business", come ha detto Michael Keaton, che nel cast è stato quello che ha accettato con maggior serenità la decisione di WBD.

Cosa aspettate? Guardate la clip! Nel frattempo ci si chiede se Aquino pubblicherà altri contenuti. Staremo a vedere.