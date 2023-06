Batgirl, un insider non si è ancora rassegnato ed insiste 'il film era buono'

Batgirl rappresenta forse un caso unico all'interno del genere dei cine fumetti, infatti la pellicola con protagonista Leslie Grace non è riuscita nemmeno ad arrivare nelle sale che si è vista cancellare qualsiasi possibilità che qualcuno potesse vederlo.

Paradossale come uno degli elementi migliori del film The Flash, sia la presenza di Michael Keaton che torna nei panni di Batman, questo perché il personaggio in origine sarebbe dovuto tornare in scena in Batgirl.

Tuttavia questo, così come anche altri fattori interessanti che aleggiavano attorno al film, sono stati brutalmente cancellati dalla Warner Bros, che ha deciso qualche tempo fa di impedire la distribuzione del progetto, rendendo così vani il sudore e la fatica di un intero gruppo di persone.

Attualmente, l'opinione generale dietro alle motivazioni che avrebbero spinto la casa madre ad una decisione tanto drastica, si aggrappano all'idea di una pellicola orribile, venuta male, che non sarebbe piaciuta.

Nonostante tutto però, qualcuno là fuori non si dà per vinto. Su Twitter, l'insider @ViewerAnon è infatti intervenuto, ammettendo che si rifiuta di tacere sulla questione, insistendo sul fatto che la pellicola era "buona", dopo aver assistito ad una proiezione speciale lo scorso anno. In calce potete trovare il post.

Ovviamente, per come ad oggi circolano le voci ed i pareri sul web, non c'è modo di sapere quanto sia o meno attendibile questa opinione, oltre al fatto che probabilmente non lo sapremo mai.

Tra l'altro, sapevate che Will Smith ha incoraggiato il regista di Batgirl? Al momento purtroppo, non ci resta che affidarci a ciò che pensa Brendan Fraser del suo Firefly, che non avremo modo di conoscere.