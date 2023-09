Batgirl era un incrocio tra Nolan e Tim Burton secondo i registi: 'Speriamo di tornare'

Il caso Batgirl continua a tenere banco in casa DC nonostante la decisione del gigante dell’intrattenimento non sembri essere in alcun modo in discussione e il futuro del film diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi sia segnato. I due filmmaker però non sembrano rassegnarsi e continuano a usare parole al miele per la loro opera.

Nonostante le parole di Peter Safran a proposito della cancellazione di Batgirl, con il produttore che ha continuato a difendere la scelta della divisione cinematografica della compagnia di fumetti, i due creatori del lungometraggio inizialmente destinato ad uscire direttamente sulle piattaforme di streaming non si arrendono e continuano la propria personale campagna a favore del film sull’eroina di Gotham.

In un’intervista con Yahoo!Entertainment, El Arbi ha ammesso che la questione rappresenta ancora una ferita aperta: “Penso a Batgirl ogni giorno. Rivedo nella mia testa la realizzazione del film pensando a cosa avremmo potuto fare di diverso. Ma, come diciamo noi, questo era il piano di Dio. Possiamo solo sperare di tornare alla DC, un giorno”.

Quindi, il regista ha concluso: “Era davvero un mix tra Nolan e Burton. Gotham City era un mondo realistico e la storia molto diretta ed emotiva. Non c’erano molti effetti visivi. Non ci piace la CGI, quindi abbiamo usato molte miniature. C’era una grande sequenza d’azione in cui un camion si schiantava in un tunnel e l’abbiamo realizzata con le miniature come Burton in Batman. Rimane la cosa più bella che abbiamo mai fatto in un film: era una regia vecchia scuola e la rifaremo!”.

Parole d’amore per la propria opera e piene di speranza e buone intenzioni per il futuro, quelle del regista belga. Intanto, a proposito del film, vi riportiamo che è stata svelata la trama di Batgirl.