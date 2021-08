Batgirl sarà girato a Glasgow, la stessa città usata per The Batman

Qualche settimana fa è stato annunciato che Leslie Grace sarà la protagonista di Batgirl, e il nuovo cinecomic targato DC inizia lentamente a prendere forma: è stato confermato che le riprese saranno a Glasgow, che dopo The Batman e The Flash sembra sempre più la location ideale per rappresentare Gotham City.

Il Glasgow Live riporta anche che la produzione di Batgirl dovrebbe iniziare nel mese di novembre. I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah sono attualmente nella città scozzese in cerca di location per il film, per il quale HBO Max non ha ancora comunicato una data di uscita. Sembra comunque possibile che qualche novità in proposito possa arrivare nel corso dell'imminente DC FanDome. Potrebbe essere magari l'occasione per vedere le prime immagini di Leslie Grace con il mantello e il costume dell'eroina.

Abbiamo dato nei giorni scorsi un primo sguardo al copione di Batgirl. Come sappiamo, nel film rivedremo JK Simmons nel ruolo del commissario Gordon, dopo la sua breve apparizione in Justice League.

La sceneggiatura di Batgirl è scritta da Christina Hodson, che ha già firmato Birds of Prey e The Flash.

Leslie Grace, da parte sua, si è detta nei giorni scorsi "più che emozionata" al pensiero di interpretare Barbara Gordon / Batgirl, e pronta a dare tutto per il film, agli ordini di Adil El Arbi e Bilall Fallah.