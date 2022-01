Batgirl: Leslie Grace in costume analizza una scena del crimine nella nuova foto

Batgirl si è mostrata in costume nella prima foto ufficiale del nuovo cinecomic DC Films, il primo prodotto in esclusiva per HBO Max, e al di là di qualche critica i fan sono rimasti talmente entusiasti da volerne ancora.

Detto fatto: in queste ore sul web è arrivata una nuova bellissima immagine che mostra la protagonista Leslie Grace ancora una volta con indosso il costume di Batgirl, in un dietro le quinte alla produzione del film. Come potete vedere nello scatto, disponibile in basso, l'attrice sembrerebbe trovarsi in un vicolo (o più probabilmente sul tetto di un palazzo ricostruito a terra dal reparto scenografie per questioni di praticità) e sta indossando una sorta di visore notturno, forse per analizzare delle tracce di una scena del crimine.

Che cosa ve ne pare? Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce.

Vi ricordiamo che Batgirl è diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, registi divenuti famosi con il successo di Bad Boys for Life, su una una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che per DC Films ha già realizzato gli script di Birds of Prey e dell'imminente The Flash. Oltre a Leslie Grace, il cast di Batgirl include anche JK Simmons riprendere il ruolo di Commissario James Gordon, Michael Keaton come Batman, Brendan Fraser nei panni del villain Firefly e Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai in ruoli attualmente sconosciuti.

Batgirl non ancora una data d'uscita stabilita, ma è atteso su HBO Max entro la fine del 2022.