Batgirl, la prima foto del costume di Barbara Gordon nel film DC

Dopo anni di attesa finalmente Batgirl sta per sbarcare nel DC Extended Universe, con Leslie Grace che interpreterà il celeberrimo personaggio in un film per HBO Max. La produzione è attualmente a buon punto e ora possiamo dare una prima occhiata al look di Batgirl grazie alla foto pubblicata sui social.

Il co-regista Adil El Arbi ha condiviso una versione più ampia della foto su Instagram, dalla quale si evince che il costume comprende stivali da combattimento gialli simili al costume di Burnside.

Lo scorso anno, in un'intervista, Leslie Grace aveva parlato in questi termini del costume di Batgirl.



"Non mi hanno detto nulla, ma onestamente non posso far trapelare nulla, anche se lo sapessi. Ma non ne ho idea! [...] Muoio dalla voglia di sapere come sarà quel costume. So che avrò tipo 35 diversi accessori".

Grace era euforica per la partecipazione al film:"Sono entusiasta di vedere come sarà questa lavorazione [sul costume]. Mia madre non vede l'ora di saperlo. Vuole sapere i capelli, tutto!".



Batgirl è diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, con J.K. Simmons nel ruolo del commissario Gordon, Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne/Batman e Brendan Fraser in quello di Firefly.

Sinora l'unica Batgirl è stata Alicia Silverstone, comparsa nello sfortunatissimo Batman & Robin di Joel Schumacher al fianco di George Clooney e Chris O'Donnell nei ruoli di Batman e Robin, i due protagonisti.