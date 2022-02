Batgirl: Firefly di Brendan Fraser sarà protagonista di uno spin-off standalone?

Brendan Fraser nei panni del villain Firefly ha già conquistato la Warner Bros.? Secondo una nuova indiscrezione, infatti, il villain di Batgirl potrebbe presto ricevere un suo spin-off standalone.

Stando a quanto riportato in esclusiva da GFR, infatti, una 'fonte affidabile' avrebbe rivelato alla testata che un progetto spin-off sul Firefly di Brendan Fraser sarebbe in fase di sviluppo per Warner e HBO Max, il servizio di streaming on demand che distribuirà Batgirl (che come saprete non andrà al cinema ma debutterà direttamente sulla piattaforma): si tratta di una grande notizia per i fan della DC, qualora ovviamente dovesse essere confermata da portali più affidabili e noti; per il momento, dunque, vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le giuste precauzioni.

Ricordiamo che le riprese di Batgirl sono attualmente in corso a Glasgow, in Scozia. Il film, che vedrà Leslie Grace assumere il ruolo principale di Barbara Gordon, vedrà anche il ritorno del Batman di Michael Keaton e del commissario James Gordon di JK Simmons, visto recentemente in Justice League di Zack Snyder.

Tra gli altri film in uscita per DC Films ricordiamo ovviamente The Batman, previsto per il prossimo 3 marzo, mentre nel corso dell'anno arriveranno anche Black Adam (luglio), The Flash (novembre), dove avverrà l'atteso nuovo debutto di Michael Keaton come Batman e infine Aquaman & The Lost Kingdom (previsto per dicembre).