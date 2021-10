Batgirl, Firefly di Brendan Fraser ha già debuttato nel DCEU grazie a Batman v Superman?

Brendan Frase sarà Firefly in Batgirl, il nuovo cinecomic della DC Films attualmente in produzione come esclusiva del servizio di streaming on demand HBO Max, ma non tutti sanno che il villain ha esordito nel DCEU grazie a Batman vs Superman di Zack Snyder.

Sebbene il film con Leslie Grace introdurrà il villain per la prima volta sul grande schermo, il fumetto prequel di Batman v Superman mostrava Firefly nel tentativo di distruggere un edificio prima di essere arrestato dallo stesso Batman, in una scena ambientata diversi anni prima degli eventi del film. Come infatti veniva stabilito dal film di Snyder, il Cavaliere Oscuro è stato operativo per vent'anni a Gotham, e nel corso della sua 'carriera' ha incontrato diversi criminali prima di fronteggiare Superman e Lex Luthor: quello che rende interessante l'imminente apparizione di Firefly in Batgirl, dunque, è il possibile collegamento con lo stesso Batman v Superman, considerato che il fumetto rendeva canonica l'apparizione del villain nel DCEU.

Del resto, lo ricordiamo, Batgirl includerà la presenza di Batman, anche se i registi del film, Adil El Arbi e Bilall Fallah, non hanno rivelato chi lo interpreterà, se Robert Pattinson, Michael Keaton o Ben Affleck: tutti e tre gli attori interpreteranno il Cavaliere Oscuro il prossimo anno, con Robert Pattinson che esordirà in The Batman di Matt Reeves e Ben Affleck e Michael Keaton che invece torneranno in The Flash di Andy Muschietti.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.