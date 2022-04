Batgirl, finite le riprese! Il ritorno di Michael Keaton rispetterà l'uscita del 2022?

A pochi giorni dalle dichiarazioni di JK Simmons sul suo ritorno come Commissario Gordon, la protagonista Leslie Grace ha annunciato la fine delle riprese di Batgirl con un post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram.

"Da Glasgow, abbiamo ufficialmente completato i lavori e non potevo lasciar passare la giornata senza dire GRAZIE a tutte le persone di questa troupe, che hanno reso possibile tutto questo. Che viaggiooo! Forgiata dal fuoco, e ne sono grata! Molto presto riveleremo tante altre cose che vorrei poter convivere adesso, ma vi lascio con questi piccoli teneri momenti tratti dalla nostra ultima settimana, momenti che conserverò nel mio cuore..."

Batgirl è diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, registi di Bad Boys for Life e di alcuni episodi della nuova serie MCU Ms Marvel, con una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, il cui lavoro per DC include le storie di Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) e il prossimo The Flash. A proposito del cinecomic con Ezra Miller, Batgirl includerà il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, oltre a JK Simmons come Commissario James Gordon (il padre di Barbara Gordon/Batgirl), Brendan Fraser nei panni del villain Firefly, Ivory Aquino nei panni di Alysia Yeoh e Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai in ruoli attualmente sconosciuti.

Il film dovrebbe uscire su HBO Max entro la fine del 2022, ma non ha ancora una data di uscita. Con The Flash, che dovrebbe portare il Batman di Keaton nell'universo DCEU, posticipato all'estate del 2023, resta da vedere se i piani per Batgirl rimarranno immutati. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.