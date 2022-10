Batgirl: il film con Leslie Grace ora può essere salvato da James Gunn?

Il futuro dei film e delle serie tv DC live-action ha ricevuto un importante aggiornamento in queste ore, con Peter Safran e James Gunn eletti leader dei nuovi DC Studios, una evoluzione della divisione precedentemente nota come DC Films, e adesso i fan si domandano: James Gunn può salvare Batgirl?

La storia passata del cinecomix con Leslie Grace è ormai arcinota - adattamento del fumetto di Batgirl della DC Comics ambientato nel DCEU che avrebbe visto il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman ma che è stato improvvisamente cancellato dalla nuova dirigenza di Warner Bros Discovery nonostante le riprese fossero già concluse e il film si trovasse in fase di post-produzione - ma è possibile che ci sia anche una storia futura grazie ai nuovi DC Studios?

I numerosi rapporti nei mesi successivi alla cancellazione del film indicano che il materiale messo insieme per Batgirl sarà probabilmente rinchiuso in un caveau fisico o digitale di Warner Bros Discovery per consentire una svalutazione fiscale, con addirittura la possibilità che lo studio decida di distruggere interamente i filmati in modo da ricevere immediatamente la somma completa. Va anche ribadito che la cancellazione di Batgirl è nata da una decisione di Warner Bros Discovery, che difficilmente James Gunn e Peter Safran hanno il potere di contestare o ribaltare.

Al di là di ciò, comunque, stando a quanto riportato la società vuole che Leslie Grace torni nel ruolo di Batgirl per un altro progetto DC, quindi c'è almeno la possibilità che i DC Studios possano lavorare sul quel fronte per far modo che la cosa si concretizzi.

Come al solito continueremo a monitorare ogni sviluppo, dunque rimanete sintonizzati.