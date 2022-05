Batgirl, nel film ci sarà anche Jason Todd? Il post di Leslie Grace stuzzica i fan

Leslie Grace, protagonista del prossimo cinecomix DC Films Batgirl in arrivo per la piattaforma di streaming on demand HBO Max, ha anticipato una possibile connessione con il secondo Robin, Cappuccio Rosso alias Jason Todd.

In una storia pubblicata sul social network Instagram, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, la Grace ha infatti condiviso una foto del fumetto "Detective Comics n. 526" del 1983, realizzato dallo scrittore Gerry Conway e dal disegnatore Don Newton: l'albo è ricordato non solo per aver siglato la 500esima apparizione di Batman nella serie, ma anche perché è stato molto significativo per l'evoluzione di Jason Todd. Nella storia raccontata, infatti, Jason viene portato a Villa Wayne dal precedente Robin, Dick Grayson, e dopo aver scoperto che Bruce Wayne è Batman viene anche a sapere che i suoi genitori sono stati assassinati da Killer Croc (all'epoca uno dei nuovi villain di Gotham City). Inoltre, dopo quelle rivelazioni Jason viene presto adottato da Bruce.

Recentemente Leslie Grace aveva smentito un rumor su Nightwing, dunque questa strizzata d'occhio alla storia di Jason Todd ha immediatamente incuriosito i fan. Al momento i dettagli della storia del film rimangono segreti, così come sconosciuto è il suo posto all'interno del 'Multiverso DC': a complicare le cose il famoso murales con Batman di Michael Keaton e Robin spuntato sul set di Batgirl durante le riprese.

Ricordiamo che il film è atteso per la fine del 2022 sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che Warner potrebbe distribuire Batgirl al cinema. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.