Batgirl, c'è un riferimento a Wonder Woman 1984 nelle nuove foto dal set!

Mentre non è ancora chiaro il se e il come il The Batman di Matt Reeves interagirà con il resto dell'universo cinematografico DC, sembra sempre più chiaro il fatto che Batgirl, nel suddetto universo cinematografico, abbia già un posto tutto per sé: a tal proposito, le nuove foto dal set sembrano fugare ogni ragionevole dubbio.

Già qualche giorno fa, a dirla tutta, alcuni indizi ci avevano svelato l'esistenza di Lex Luthor e della Suicide Squad nell'universo in cui si muoverà il personaggio interpretato da Leslie Grace: le foto pubblicate in queste ore, invece, fanno evidente riferimento ad un personaggio apparso in Wonder Woman 1984.

Nelle ultime immagini trapelate dal set di Batgirl, infatti, fa bella mostra di sé un furgoncino recante sulla fiancata la scritta Stagg Enterprises: il nome vi dice nulla? Esatto: si tratta, molto probabilmente, di una società appartenente allo stesso Simon Stagg apparso nel film con Gal Gadot in un ruolo, a dirla tutta, parecchio ridotto rispetto a quello che il nostro riveste nell'universo DC cartaceo.

È ancora presto, naturalmente, per capire se si tratti di un semplice easter-egg o di un indizio sull'effettiva presenza di Stagg nel film: ciò che è certo, comunque, è che sia davvero difficile parlare di semplice coincidenza. Recentemente, intanto, altre foto scattate sul set del film HBO ci hanno mostrato Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon.