Batgirl: Dylan O'Brien è Nightwing in questa incredibile fan art!

In piena fase di riprese, il film che la Warner sta preparando su Batgirl sta generando tutta una serie di rumor e possibili spoiler. Uno degli ultimi è quello che vuole con insistenza anche la presenza di Nightwing, ovvero Dick Grayson, nella pellicola con protagonista Leslie Grace e che vedrà anche la presenza confermata del Batman di Keaton.

I rumor volevano che la produzione stesse adocchiando Dylan O'Brien per il ruolo di Nightwing e adesso un fan ha confezionato un bellissimo concept che ritrae l'attore - celebre per il franchise di The Maze Runner - nell'iconico ruolo dell'eroe solitario ed ex-Robin, Dick Grayson. La didascalia lasciata a corredo dell'immagine parla chiaro: "Fate che accada".

Qualche tempo fa la Warner aveva messo in cantiere un film standalone su Nightwing con Chris McKay alla regia ma la produzione non è ancora entrata in fase di riprese né si è trovato un nome da associare al ruolo principale. Lo scorso luglio, McKay aveva confermato che il film su Nightwing è ancora attivo:

"Nightwing è ancora un film che voglio fare con tutto me stesso", ha dichiarato. "Amo il personaggio di Dick Grayson, che da giovane adulto diventa un supereroe a modo suo. La storia è stata pensata come quella di un padre e di un figlio ma anche come quella di un film di vendetta, e sono molto entusiasta della sceneggiatura perché va in molte direzioni. Sarebbe stato un film primordiale e da piccolo budget, diciamo 'rozzo' ma nel senso più interessante del termine. Non ho ancora un contratto definitivo, ma spero che sia un film che finiremo col fare. So che non è stata una priorità ultimamente, ma spero che lo diventi presto. Sarebbe una grande soddisfazione."

Intanto, al di fuori del DC Extended Universe, ricordiamo che Warner distribuirà a marzo l'attesissimo The Batman, e già si parla del sequel di The Batman con Robert Pattinson. Qualche giorno fa abbiamo invece visto la prima foto ufficiale di Batgirl con Leslie Grace in costume.