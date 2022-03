Batgirl, Dylan O'Brian già assunto come Nightwing? L'attore risponde

Le foto di Firefly dal set di Batgirl dimostrano che le riprese del nuovo cinecomic DC Films sono attualmente in corso, ma secondo alcune recenti indiscrezioni la produzione si starebbe preparando ad accogliere anche Dylan O'Brien nei panni di Nightwing.

Con la recente uscita nelle sale di The Batman e l'imminente ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck in The Flash, l'universo cinematografico del Cavaliere Oscuro si sta espandendo a macchia d'olio in casa DC-Warner Bros, e i fan sono decisamente curiosi di scoprire cosa riserverà il futuro alla 'Bat-famiglia' ora che i lavori su Batgirl - un film che uscirà entro la fine dell'anno in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand HBO Max - procedono a spron battuto. Anzi, così a spron battuto che secondo alcune indiscrezioni Dylan O'Brien si sarebbe già unito a Batgirl nei panni di Dick Grayson alias Nightwing.

La voce si è fatta talmente tanto largo nell'ambiente da arrivare addirittura al diretto interessato, che durante una recente apparizione al Post Cred Podcast, ha dichiarato: "Ho saputo di questo casting sui social, ho letto tantissime cose al riguardo ma non ne ho ancora sentito parlare dal punto di vista professionale! Ovviamente sono più che lusingato che i fan mi vogliano per la parte, anzi, ho perfino chiamato il mio manager per sapere se era una cosa che stava accadendo davvero!"

Naturalmente, come insegna Andrew Garfield, gli attori sono costretti a mentire a spada tratta qualora il contratto gli proibisca di parlare apertamente di un dato ruolo, dunque anche se Dylan O'Brien fosse stato scelto come Nightwing è probabile che non possa confermarlo in alcun modo. Tuttavia l'idea che il supereroe possa apparire nel film di Batgirl, per quanto non supportata da fonti ufficiali, resta comunque nel campo del possibile, non solo considerando lo stretto rapporto che lega questi due personaggi nei fumetti, ma soprattutto tenendo a mente che durante la produzione del film sul set venne scovata la foto di un murales che ritraeva un Robin insieme al Batman di Michael Keaton oltre ad insistenti easter egg sul circo e la Corte dei Gufi.

Cosa ne pensate? Secondo voi Dylan O'Brien sarebbe l'attore giusto? Ditecelo nella sezione dei commenti.