Batgirl, i due registi dopo la cancellazione: 'Non riusciamo a crederci'

Batgirl è stato accantonato da Warner Bros. Come sappiamo, il film non uscirà più. La notizia di ieri notte ha preso alla sprovvista tutti, anche i due registi della pellicola. Ecco la loro reazione.

"Siamo rattristati e scioccati dalla notizia", ​​ha detto il duo di registi in una dichiarazione rilasciata su Instagram. “Non riusciamo ancora a crederci. Come registi, è fondamentale che il nostro lavoro venga mostrato al pubblico e, sebbene il film fosse tutt'altro che finito, ci auguriamo che i fan di tutto il mondo abbiano avuto l'opportunità di vedere e abbracciare il film finale da soli. Forse un giorno".

Hanno aggiunto: “Il nostro fantastico cast e la nostra troupe hanno fatto un lavoro straordinario e hanno lavorato così duramente per dare vita a Batgirl. Saremo per sempre grati di aver fatto parte di quella squadra. È stato un sogno lavorare con attori fantastici come Michael Keaton, JK Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front e soprattutto la grande Leslie Grace, che ha interpretato Batgirl con tanta passione, dedizione e umanità”.

“In ogni caso, come grandi fan di Batman sin da quando eravamo piccoli, è stato un privilegio e un onore aver fatto parte del DCEU, anche se per un breve momento. Batgirl For Life", hanno concluso.



La notizia sul film non è poi arrivata neanche nel momento migliore. Infatti, il regista Adil El Arbi ha scoperto della cancellazione del suo Batgirl proprio nel bel mezzo delle celebrazioni del suo matrimonio.