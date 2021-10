Batgirl e quel dettaglio del primo concept art: si tratta di un rimando ai Birds of Prey?

La prossima pellicola dedicata a Barbara Gordon è ancora in fase di pre-produzione ma a quanto pare, il primo concept art ufficiale di Batgirl ha sparso in giro alcuni indizi di fondamentale importanza.

Il primo è sicuramente relativo al colore dei capelli dell'eroina di Gotham City interpretata da Leslie Grace, che sarà ancora una volta rosso acceso come la sua controparte nei fumetti DC e il secondo, sembra essere un velato rimando ai Birds of Prey.

Ai puoi attenti osservatori non è infatti sfuggito che in questo primo concept art Barbara Gordon appare in posa su un gargoyle a Gotham City, gargoyle che sembra essere attaccato a un edificio simile alla torre dell'orologio. Nei fumetti, la torre dell'orologio è spesso considerata la base operativa di Barbara sia come Batgirl che come Oracle - e anche la base operativa per i Birds of Prey, la squadra che Barbara forma con Black Canary, Huntress e altri eroi nel Universo DC. Per essere pronta a questa importante sfida, Leslie Grace ha già iniziato i suoi allenamenti per Batgirl.

Non è ancora chiaro se la torre dell'orologio sarà una della ambientazioni presente in Batgirl ma, il fatto che sia inclusa in questo prima testimonianza visiva del film è decisamente degno di nota e suggerisce un approccio strettamente legato ai fumetti di Barbara Gordon. Naturalmente, fornirebbe anche a Barbara un luogo per incontrarsi con gli altri Birds of Prey affermati sullo schermo tra cui Dinah Lance / Black Canary (Jurnee Smollett) e Helena Bertinelli / Huntress (Mary Elizabeth Winstead). Voi che ne dite?