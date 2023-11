Batgirl, David Zaslav non si pente: 'C'è voluto coraggio a cancellare quei film'

Non è un periodo facile per Warner Bros. Discovery: la casa di produzione ha dovuto togliersi dalle spalle un po' di pesi morti nel corso degli ultimi tempi, tra un DC Universe completamente rifondato e un po' di rimanenze delle vecchie gestioni sulle quali non sempre si è deciso fosse il caso di puntare, tra cui il tanto chiacchierato Batgirl.

Il film la cui rocambolesca storia potrebbe diventare a sua volta un film è stato solo il primo di una serie di casi del genere (si pensi alla recente cancellazione di Coyote vs Acme): David Zaslav, però, ha rispedito al mittente le spietate critiche rivolte a Warner in questi mesi, ribadendo anzi la necessità di avere il coraggio di prendere determinate decisioni.

"Avevamo speso 100 milioni di dollari e nel momento in cui decidiamo di non farlo uscire sono andati. Non ne otteniamo nessun ricavo. La domanda è: dovremmo puntare su certi film per l'uscita in sala e spendere altri 30 o 40 milioni per promuoverli? E i team di Warner Bros. ed HBO hanno preso certe decisioni. Sono state decisioni difficili. Ma quando guardo allo stato di salute della nostra compagnia ad oggi, mi rendo conto che fossero necessarie. C'è voluto vero coraggio" sono state le sue parole.

E voi, da che parte state? Vi siete sempre mostrati comprensivi verso le necessità economiche di Warner Bros. Discovery o pensate che il rispetto per gli addetti ai lavori avrebbe dovuto avere la precedenza? Fatecelo sapere nei commenti!