Batgirl sarà molto dark, l'opposto di Ms Marvel: la promessa dei registi

Dopo aver parlato delle similitudini che legano i personaggi di Ms Marvel e Batgirl, i registi Adil El Arbi e Ballal Fallah, che hanno diretto sia la serie tv di Disney Plus per i Marvel Studios che il nuovo cinecomix DC Films, hanno spiegato le differenze tra i due progetti.

Nel corso di una recente intervista promozionale, il duo ha promesso che, chiaramente, il film di Batgirl avrà delle atmosfere totalmente diverse da quelle di Ms Marvel, avvicinandosi più alle parti del neo noir di The Batman di Matt Reeves che alla rivisitazione in chiave supereroi delle commedie adolescenziali di Disney Channel offerta dallo show MCU:

"Beh, credo che l'unico punto in comune che avranno il film e la serie tv è che sono entrambe delle storie di origini per le due supereroine protagoniste, ma ovviamente 'Batgirl' è ambientato a Gotham City, quindi sarà molto più dark rispetto a 'Ms. Marvel'. Un'altra differenza sostanziale è che Barbara sarà molto più adulta rispetto a Kamala: nel senso, non sarà vecchia ma sicuramente non è un'adolescente di quindici anni, quando il film inizia ha già un lavoro, ad esempio. In comune ci sarà la nostra vivacità visiva, che noi reputiamo importante per rendere omaggio ai fumetti su cui si basano queste storie. Con Batgirl, ad esempio, renderemo omaggio alla serie animata di Batman e ovviamente ai film di Tim Burton."

A tal proposito ricordiamo che Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman interpretato per la prima volta in Batman del 1989 e successivamente nel suo sequel Batman Returns del 1992, entrambi diretti da Tim Burton. Batgirl attualmente non ha ancora una data d'uscita, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.