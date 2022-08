Batgirl dopo il danno la beffa: il regista ha saputo della cancellazione al suo matrimonio

Quando si dice oltre al danno la beffa: secondo quanto riportato in questi minuti, infatti, il regista Adil El Arbi ha scoperto della cancellazione del suo film Batgirl proprio nel bel mezzo delle celebrazioni del suo matrimonio.

Come segnalato da Deadline, infatti, la notizia della cancellazione inaspettata (e senza precedenti, in effetti) di Batgirl da parte della Warner Bros. è arrivata a Adil El Arbi mentre il regista stava celebrando le sue nozze con la giornalista Loubna Khalkhali: come potete vedere in calce all'articolo, in questi giorni El Arbi si trova in Marocco per festeggiare, insieme al collega e co-regista di Batgirl Bilall Fallah (insieme a loro c'è anche il redivivo Will Smith, che è stato diretto dal duo di registi in Bad Boys for Life).

Un modo davvero delicato per Hollywood di ricordare a tutti, e soprattutto ai nastri nascenti Adil El Arbi e Bilall Fallah, di quanto sa essere spietata l'industria del cinema.

Ricordiamo che i due registi belgi di origini marocchini sono stati ampiamente promossi nelle settimane scorse con la serie tv Ms. Marvel, per la quale hanno diretto due episodi su un totale di sei, e assicurandosi anche un credito come produttori esecutivi del progetto. Fino a qualche tempo fa avrebbero dovuto dirigere anche il tanto atteso Beverly Hills Cop IV per Netflix, ma successivamente sono stati sostituiti dal regista di cortometraggi Mark Molloy.

El Arbi e Fallah, così come la protagonista Leslie Grace, non hanno ancora commentato la cancellazione di Batgirl: continueremo a tenervi aggiornati, dunque rimanete sintonizzati.