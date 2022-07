Batgirl, cura Enigmista per il Firefly di Brendan Fraser? 'Sarà diverso dai fumetti'

Brendan Fraser sarà visto nei panni di una nuova versione del classico villain della DC Comics Firefly quando il personaggio farà il suo debutto nel DC Extended Universe durante gli eventi del prossimo cinecomix Batgirl.

In una recente intervista promozionale durante il GalaxyCon, infatti, la star de La Mummia ha dichiarato: "In Batgirl interpreto Ted Carson. È un nuovo personaggio, l'alba di una nuova versione. La sua storia è quella di un veterano che ha perso la sua pensione governativa, quindi si mette in testa di dare Gotham alle fiamme. E solo Batgirl e Batman possono fermarlo. O non possono?".

In origine si pensava che Fraser avrebbe interpretato Garfield Lynns, la prima iterazione del piromane di Gotham. Tuttavia, ora l'attore ha confermato che in realtà il suo personaggio è Ted Carson, ovvero la seconda persona a prendere l'alias Firefly nei fumetti DC: inoltre, per il film di Batgirl Carson avrà se una storia di origine totalmente diversa, dato che nei fumetti il personaggio, creato da Bill Finger e Sheldon Moldoff in "Batman" #126 del 1959, è il ricco erede di una miniera d'oro. A questo punto non può venire in mente il nuovo Enigmista di Paul Dano, un personaggio rimesso totalmente a nuovo da Matt Reeves per il film The Batman: a quanto pare per il Firefly di Batgirl sarà utilizzato un approccio non troppo diverso.

Del resto negli scorsi mesi era già stato anticipato che Batgirl somiglierà molto a The Batman, dato che racconterà una detective-story oscura incentrata sulla crescita personale della protagonista Barbara Gordon. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Batgirl, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita.