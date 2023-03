Batgirl, il coordinatore degli stunt: 'Come girare John Wick. Un lavoro fantastico'

Nell’agosto del 2022 abbiamo avuto la conferma che Batgirl non vedrà mai la luce nonostante il disappunto di chi ci ha lavorato, l’avanzamento della fase produttiva e il successo riscosso senza troppi problemi dai vari film di supereroi nell’era cinematografica che stiamo vivendo.

L’ultimo a parlare della cancellazione e dell’incredibile lavoro che c’era stato dietro il film con Leslie Grace è stato il coordinatore degli stunt, che ha lavorato anche in John Wick 4, Scott Rogers: “La cosa che mi ha spinto a lavorare nel film è che non ci sono supereroi. È un film di supereroi senza nessuno con i superpoteri. Era simile al mondo di John Wick, in cui ci sono azioni vere, non acrobazie in computer grafica”.



Quindi, nella sua intervista a Screen Rant, ha continuato: “Il cattivo, il personaggio di Brendan Fraser, era Firefly. Avevamo questi lanciafiamme magnifici con cui abbiamo costruito un combattimento grandioso. E poi c’era una sequenza su un camion dei pompieri con le moto, lanciafiamme da 12 metri e ragazze che facevano le impennate. È stato come girare John Wick. È stato fantastico”.



Parole al miele e un pizzico di concretezza finale quando Scott Rogers ha ggiunto: “È stato un peccato, ma la parte bella è che ho imparato tantissimo e adesso potrò rubare tutti quegli stunt per metterli dentro un altro film”.



Le parole di Rogers riportano alla mente quelle di Leslie Grace, assolutamente non convinta dei giudizi su Batgirl e della decisione presa dalla produzione di abbandonare il progetto.

Produzione che, visto il successo agli Academy Award di Fraser, probabilmente starà rimpiangendo, almeno in parte, la scelta di tenere per sempre in archivio un film dell’universo DC con un villain da Oscar e Michael Keaton nei panni di Batman.



Nonostante le tante opinioni contrarie e l’enorme mole di talento presente davanti e dietro la cinepresa, Peter Safran si è detto convinto che cancellare Batgirl sia stata la scelta giusta.

Noi, da semplici spettatori, probabilmente non sapremo mai quello che sarebbe potuto essere.