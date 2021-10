Batgirl, confermato: ci sarà Batman! Ma Robert Pattinson, Ben Affleck o Michael Keaton?

Nonostante qualche settimana fa la protagonista Leslie Grace avesse avvisato i fan della probabile assenza di Batman dal film Batgirl, i registi del cinecomic in produzione per il servizio di streaming HBO Max adesso a quanto pare hanno fatto marcia indietro.

Col DC Fandome alle porte e l'inizio delle riprese fissato per novembre, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, insieme alla stessa Leslie Grace, si sono seduti con VRTNWS per parlare di tutto ciò che riguarda l'atteso e chiacchierato Batgirl: sebbene chiaramente non abbiano rivelato grossi dettagli, i due registi si sono detti ansiosi di confermare che Batman sarà effettivamente nel film; naturalmente labbra cucite su quale sarà il Cavaliere Oscuro che comparirà al fianco di Batgirl, ma El Arbi e Fallah hanno specifico che si tratterà dl "vero Batman".

L'indizio appare a dir poco sibillino: alcuni considerano Michael Keaton l'epitome di Batman, dato che fu lui a rendere iconico il personaggio sul grande schermo nel celeberrimo Batman di Tim Burton. Al contrario, il 'vero' Batman nel DCEU è il Batman di Ben Affleck, che tornerà in The Flash insieme a quello di Michael Keaton, e il famoso Batfleck non sarebbe una scelta così strana considerando che JK Simmons è attualmente in trattative per riprendere il suo ruolo di Commissario Gordon, visto recentemente in Justice League di Zack Snyder (ma Keaton, come sappiamo, era già stato segnalato in passato come futuro mentore in stile Nick Fury per i nuovi supereroi in arrivo nei progetti DC Films).

Infine c'è Robert Pattinson, il vero Batman nel senso di ultimo Batman, il più attuale e sicuramente il futuro del franchise: a tal proposito non va dimenticato che Batgirl sarà girato a Glasgow, città che ha ospitato la produzione di The Batman. Chissà che durante il DC FanDome non possano arrivare ulteriori informazioni in tal senso. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.