Batgirl, primo concept art ufficiale: Leslie Grace avrà i suoi capelli rossi!

Mentre Leslie Grace ha già iniziato i suoi allenamenti per Batgirl, al DC FanDome grazie ad un primo concept art ufficiale, abbiamo avuto l'opportunità di dare uno sguardo al look dell'iconica eroina e come molti speravano, in questa nuova versione cinematografica manterrà i suoi celebri capelli rossi.

Inoltre nel corso del panel, i co-registi Adil El Arbi e Bilall Falla hanno anche rivelato che Barbara Gordon avrà addirittura un cappuccio. I due però non hanno voluto rivelare molto di più su questo personaggio che farà prossimamente il suo debutto su HBO Max nel 2022.

Leslie Grace ha inoltre confermato che c'è molto da fare per non deludere i fan mentre, Hodson ha detto che questo film parla di Barbara Gordon "che scopre Batgirl per la prima volta. Sta per esplorare una dualità che ha sempre avuto nella sua personalità e un lato completamente nuovo della sua personalità che è un lato più audace e leggermente meno rispettoso della legge della sua personalità con cui possiamo solo divertirci e giocare".

Adil El Arbi ha anche aggiunto che vogliono utilizzare il minor numero di controfigure ed effetti speciali possibili, e rendere gli scontri corpo a corpo assai veritieri: "Vgliamo che i combattimenti siano abbastanza realistici in modo che sembrino più crudi, più reali e più riconoscibili".

Di recente inoltre, è stato confermato che in Batgirl ci sarà anche Batman ma naturalmente, per il momento non è stato ancora rivelato quale dei tanti che affollano il mondo cinematografico.