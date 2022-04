Batgirl come The Batman: il nuovo film DC sarà 'la detective story di Barbara Gordon'

Dopo aver raccontato del suo incontro con il Batman di Michael Keaton, la protagonista Leslie Grace ha anticipato alcuni dettagli sulla storia di Batgirl, il prossimo cinecomic DC Films che sarà il anche il primo ad essere distribuito come esclusiva del servizio streaming on demand HBO Max.

Parlando in una nuova intervista con E! Online, infatti, la star di Batgirl ha svelato che il film racconterà di Barbara Gordon alle prese con un'indagine investigativa: “Alla fine della fiera, a Gotham City c'è sempre un crimine da risolvere, giusto? Il film è per certi versi molto incentrato su una storia investigativa, è a tutti gli effetti una storia poliziesca, quindi la protagonista si ritrova tra le mani un caso che la porterà lungo tutta una serie di situazioni folli. All'inizio della storia non ci sono molte sfumature nel suo modo di pensare, ma andando avanti si ritroverà coinvolta in alcune situazioni molto difficili che richiederanno un certo livello di crescita, da parte sua, per essere risolte. Ho adorato molto vedere come la trama del film porta Barbara ad evolversi. In questo senso è una storia d'origine, perché la vedrete 'maturare'."

Non sembrano dichiarazioni molto diverse da quelle che hanno caratterizzato il tour promozionale di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, che è stato a tutti gli effetti un noir character-driven in cui l'evoluzione del protagonista e quella della sua indagine procedono di pari passo. Al momento però non è chiaro se anche Batgirl avrà un tono così 'serio' e hard-boiled come il film di Reeves, e chissà che il primo trailer non possa venirci in aiuto in tal senso.

Ricordiamo che Batgirl non ha ancora una data d'uscita, ma è attualmente previsto per un'uscita nell'ultima parte del 2022. Rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.