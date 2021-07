Batgirl, chi interpreterà l'eroina DC? Ecco le attrici in lizza per il ruolo

Stando alle ultime indiscrezioni, una nuova Batgirl potrebbe essere coronata molto presto: ecco quali attrici sarebbero attualmente in lizza per il ruolo principale nel cinecomic DC.

Dopo l'annuncio di Adil El Arbi e Bilall Fallah come registi di Batgirl, la pellicola in produzione in casa Warner Bros. e DC Films, gli studios potrebbero presto rivelare chi sarà a portare sullo schermo la sua protagonista.

Secondo quanto riportato da Deadline,infatti, un gruppo di attrici tra cui anche Zoey Deutch (Zombieland: Doppio Colpo, The Politician), Haley Lu Richardson (A un metro da te, Split), Isabela Merced (Dora e la città perduta, Soldado) e Leslie Grace (In the Heights) sarebbero tra le favorite per la parte di Barbara Gordon, anche se la Richardson potrebbe essersi ritirata dalla corsa ancor prima di iniziare.

Sempre secondo il sito, l'inizio degli screen test sarebbe programmato per questa settimana, ma non ci sono state conferme da parte degli studios.

Del film, al momento, sappiamo davvero poco, se non che la sceneggiatura sarà a opera della penna dietro a Birds of Prey e il film di Flash Christina Hodson. Tuttavia, dei recenti rumor potrebbero aver rivelato il potenziale villain di Batgirl, ma per ora anche qui non vi sono conferme.

Batgirl dovrebbe arrivare su HBO Max nei paesi in cui il servizio è attivo.