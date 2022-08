Batgirl, il CEO di Warner Bros. Discovery: 'Non distribuiremo un film in cui non crediamo'

Se ci siete rimasti male per la cancellazione di Batgirl e non riuscite a spiegarvi come mai un film quasi completato non verrà distribuito, sappiate che sono stati in molti a farsi la stessa domanda, e ora il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav risponde.

Si è parlato di decisioni strategiche, di "bruttezza" del film, e persino di motivazioni più venali (si dice che con la cancellazione di Batgirl c'entrino le tasse), ma rimane il fatto che la pellicola DC con Leslie Grace diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah non vedrà la luce.

Il vero motivo, tuttavia, lo avrebbe svelato nelle ultime ore David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, durante una chiamata d'affari della compagnia. Zaslav, molto causticamente, avrebbe affermato:"Non distribuiremo un film in cui non crediamo. E questo è quanto".

"L'obiettivo è accrescere il brand DC, introdurre sempre più personaggi, ma il nostro lavoro è anche quello di proteggere il brand DC. Ed è ciò che faremo" avrebbe poi continuato, dando a intendere che vi saranno presto nuovi aggiornamenti sul futuro dell'universo DC e sulla sua struttura.

Che si voglia puntare nuovamente a seguire un modello simile a quello del Marvel Cinematic Universe? O si tratterà di qualcosa di completamente differente? Staremo a vedere.