Batgirl, cambio di piano per il cinecomix DC: slitta l'uscita ma arriverà al cinema?

Dopo le nuove informazioni sulla trama di Batgirl trapelate da un recente test-screening, emergono nuovi dettagli sui piani per la distribuzione del cinecomix DC Films con Leslie Grace e Michael Keaton pensati da Warner Bros.

O, per meglio dire, riformulati: secondo quanto riportato in queste ore, infatti, l'uscita di Batgirl rischia non solo di slittare al 2023, ma anche di abbandonare il modello di distribuzione in esclusiva streaming per la piattaforma HBO Max e approdare nelle sale cinematografiche. A rivelarlo ci avrebbe pensato un nuovo programma di Warner Bros. UK, che per il Regno Unito elenca Batgirl come uscita nelle sale nel 2023.

Tuttavia vale la pena notare che il Regno Unito non ha HBO Max, quindi è possibile che l'uscita cinematografica per Batgirl sia stata presa in considerazione per il mercato internazionale e non quello domestico. all'estero a prescindere. Al momento non è chiaro in che direzione andrà la Warner, ma le fonti sostengono che il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zslalav, preferirebbe far uscire i film DC nelle sale invece che su HBO Max, specialmente dopo il successo di The Batman con Robert Pattinson: ad esempio anche Blue Beetle, le cui riprese sono attualmente in corso, era inizialmente previsto per HBO Max, prima di essere annunciato come film per i cinema in uscita il prossimo agosto.

Se Batgirl finirà per abbandonare HBO Max, a questo punto è possibile che il film arriverà dopo la data The Flash, previsto per il 23 giugno 2023. Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque continuate a seguirci.