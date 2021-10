Batgirl, Brendan Fraser ha soffiato il ruolo di Firefly a Sylvester Stallone!

Si stanno pian piano componendo i pezzi del puzzle di Batgirl, per il film DC destinato a HBO Max. Nelle scorse ore è stato annunciato il nome dell'attore che interpreterà il villain Firefly: Brendan Fraser. La star de La mummia è stato scelto per un ruolo molto importante che stava per essere assegnato ad un altro attore.

E non si tratta di un attore qualsiasi. Secondo quanto riporta un tweet di Borys Kit di The Hollywood Reporter, il ruolo di Firefly è stato quasi assegnato a Sylvester Stallone. Tuttavia le cose 'non hanno più funzionato'.



Stallone non è estraneo al mondo dei blockbuster cinecomic, visto che ha doppiato King Shark in The Suicide Squad e ha interpretato Starhawk in Guardiani della Galassia Vol. 2.

L'accostamento di Stallone a Firefly stupirà molti fan, anche se la maggior parte sembra entusiasta della scelta di Brendan Fraser.



L'attore si unirà a Leslie Grace (Batgirl), J.K. Simmons (commissario Gordon) e Jacob Scipio in un ruolo ancora ignoto. Il progetto sarà diretto dai registi di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, scritto da Christina Hodson.



Dopo anni difficoltosi lontano dal grande cinema, Brendan Fraser ultimamente sta tornando a lavorare in progetti mainstream e attesi dal grande pubblico.

Fraser si è commosso qualche mese fa parlando dei suoi fan in un video che poi è diventato virale su TikTok.