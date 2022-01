Batgirl: Brendan Fraser dà fuoco ad un palazzo nei panni di Firefly nel video dal set!

Dopo aver visto Batgirl in azione sul set durante la realizzazione di una scena, oggi possiamo mostrarvi il 'debutto' di Brendan Fraser nei panni di Firefly, il villain piromane al centro del primo cinecomic DC Films realizzato in esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max.

Come potete vedere in calce all'articolo, un video condiviso su Reddit mostra un edificio in fiamme, e all'improvviso Brendan Fraser emerge dal fumo per allontanarsi con estrema calma dalla scena del crimine. In questa particolare sequenza l'attore non indossa alcun costume da supercriminale, quindi al momento è impossibile stabilire se il Firefly del film aderirà in tutto e per tutto a quello dei fumetti.

Creato da France Herron e Dick Sprang, Garfield Lynns/Firefly è apparso per la prima volta come avversario di Batman in Detective Comics #184 del 1952: in origine, Firefly era raffigurato come un esperto di effetti speciali che utilizzava trucchi di illuminazione e illusioni ottiche per commettere crimini. Tuttavia, all'indomani della saga di Crisis on Infinite Earths negli anni '80, Firefly venne reimmaginato come un piromane incendiario a dir poco squilibrato, e dal video trapelato dal set non ci sono dubbi su quale delle due versioni del villain abbia ispirato i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Ricordiamo che Brendan Fraser non è estraneo al mondo della DC: l'attore ha infatti già vestito i panni di Cliff Steele/Robotman nella serie originale DC Universe/HBO Max Doom Patrol. Inoltre, prima di Batgirl il villain Firefly era apparso anche nella prima stagione di Arrow, dove fu interpretato da Andrew Dunbar.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti. Per altri dietro le quinte, guardate questa nuova foto dal set che anticipa il ritorno del Batman di Michael Keaton.