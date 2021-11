Batgirl, Brendan Fraser diventa Firefly in questa nuova suggestiva fan art

Prima dell'ingaggio come sceneggiatrice di Christina Hodson, Batgirl avrebbe dovuto essere scritto, diretto e prodotto da Joss Whedon. Dopo l'abbandono del progetto da parte di quest'ultimo, per la regia è stato ingaggiato il duo di Bad Boys For Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, e la produzione del film sta finalmente facendo dei passi avanti.

Abbiamo visto nei giorni scorsi l'allenamento di Leslie Grace, protagonista di Batgirl, per prepararsi alle imminenti riprese del cinecomic. Il film ha poi recentemente trovato anche il suo villain, con l'ingaggio di Brendan Fraser nel ruolo di Firefly.

In attesa di vedere in azione l'attore, i fan immaginano già quale potrebbe essere il suo look in Batgirl. In calce alla notizia, infatti, possiamo vedere il post Instagram pubblicato da m.design34, che ha realizzato con Photoshop una rappresentazione di Brendan Fraser con il costume di Firefly: nella prima immagine lo vediamo con una maschera, nella seconda senza.

Creato da France Herron e Dick Sprang, Firefly / Garfield Lynns ha debuttato nei fumetti in Detective Comics #184 nel 1952. Originariamente, il personaggio è stato presentato come un piromane inquieto che si sfregia accidentalmente nel tentativo di dare fuoco a Gotham. Nella serie TV Arrow, la storia di Firefly è stata modificata, e a quanto pare sarà così anche in Batgirl: il personaggio è un ex pompiere che diventa un violento recluso in cerca di vendetta sui suoi compagni dopo essere stato abbandonato durante un incendio in un edificio.