Batgirl, Brendan Fraser su Firefly nel film:'Avreste provato un po' di simpatia per lui'

La scorsa estate Warner Bros. Discovery ha deciso di cancellare il film Batgirl, a poco tempo di distanza dalla fine dei lavori. Una cancellazione che ha fatto molto discutere, soprattutto perché il film era praticamente terminato e stava per uscire nelle sale cinematografiche. Nel cast aveva partecipato anche Brendan Fraser.

Nelle scorse settimane James Gunn e Peter Safran sono stati nominati leader del nuovo DC Universe e proprio Safran qualche giorno fa ha mostrato approvazione per la scelta di cancellare Batgirl, perché secondo lui avrebbe danneggiato DC.



L'amarezza per la mancata distribuzione di Batgirl si è chiaramente diffusa tra i membri del cast, e Brendan Fraser - leggete la recensione di The Whale di Darren Aronofsky, l'ultimo successo della star de La mummia - che ha interpretato Firefly, ne ha parlato all'Howard Stern Show:"È stato grandioso. Adil [El Arbi] e Bilall [Fallah] che hanno realizzato Bad Boys, sono davvero bravi a far saltare in aria le tutto e adorano farlo. Effetti di fuoco che creano cose, sono dappertutto, e Firefly era nelle loro corde. Gotham non ha mai avuto un cast migliore di quello a Glasgow, in Scozia. Decadente e semplicemente stupenda. Sembra Gotham City. È stata perfettamente scelta. Era la storia di un ragazzo che era stato sotto le armi e i suoi benefit erano stati tagliati, era molto arrabbiato con il sistema e cos'altro avrebbe dovuto fare se non raderlo al suolo? Provi un po' di simpatia per lui. Anche un po' di umanità perché sai che è il cattivo ma è come tutti i migliori cattivi, un po' piacciono. Era questo il ruolo. Sulla carta molto bello, l'ho apprezzato".



Nel corso dell'intervista Brendan Fraser ha parlato anche del mancato ruolo nel Superman mai realizzato di J.J. Abrams.