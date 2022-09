Batgirl, Brendan Fraser devastato dalla cancellazione: 'Leslie Grace farà molta strada'

Brendan Fraser sarà protagonista di The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, ma purtroppo i suoi fan hanno perso per sempre la possibilità di vederlo nei panni del villain Firefly nel cinecomix Batgirll, il famoso film DC cancellato.

Durante una recente apparizione all'Emerald City Comic-Con, infatti, Brendan Fraser ha rilasciato una lunga intervista a Popverse per discutere della cancellazione del film di Batgirl: l'attore, che avrebbe dovuto interpretare il cattivo nel film con Leslie Grace, ha espresso la sua grande delusione per il fatto che sia stato accantonato a riprese già concluse, e si è detto particolarmente dispiaciuto per il fatto che a causa della decisione senza precedenti di Warner Bros Discovery il pubblico ha perso la possibilità di vedere la performance di Leslie Grace nei panni di Barbera Gordon.

"Leslie Grace è stata una grande Batgirl" ha dichiarato Brendan Fraser. "È un'attrice estremamente dinamica, ha fatto una grande prestazione nel nostro film. È una notevole professionista. Sono sicuro che farà molta strada in futuro, e non vedo l'ora di vedere i prossimi film ai quali lavorerà. Se dovessi tramandare una lezione di vita da questa esperienza, a lei o al mio io più giovane, direi: tenete duro, state andando bene, non dovete dimostrare niente."

Secondo le indiscrezioni trapelate dalle proiezioni funerale di Batgirl organizzate da Warner Bros Discovery per permettere al team che ha lavorato al film di 'dirgli addio', Batgirl non era un buon film e il suo livello è stato paragonato all'episodio pilota di una serie tv dell'Arrowverse. Purtroppo, però, probabilmente il pubblico non avrà mai la possibilità di verificare queste affermazioni.