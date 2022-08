Batgirl e la benedizione di Elfman per la colonna sonora

La compositrice Natalie Holt ha da poco raccontato una curiosità sulla colonna sonora del film Batgirl, ormai cancellato dai piani della DC. Nelle scene in cui avremmo potuto ammirare nuovamente in azione Michael Keaton, la musica sarebbe stata quella del film targato Tim Burton del 1989.

Nel naufragato progetto Batgirl sarebbero risuonate le stesse note, che nel film "Batman" di Keaton, Danny Elfman usò con maestria. A rivelarlo è stata la stessa compositrice Holt, che in una recente intervista al The Hollywood Reporter ha affermato: "Volevo usare il suo tema originale di Batman [del 1989] per Michael, per mantenere la continuità. Danny Elfman mi aveva dato la sua benedizione".

Dopo che le possibilità di rivedere Michael Keaton nei panni di Batman un' altra volta sono state spazzate via da un comunicato della DC, emergono sempre più dettagli interessanti sul film con protagonista Leslie Grace, che non vedrà mai la luce.

Una notizia che non ha fatto che aumentate la delusione dei fan, impazienti di poter ammirare l'amato Bruce Wayne al fianco di Barbara Gordon. Almeno per il momento i piani della DC sembrano non voler includere la pellicola che sarebbe dovuta uscire quest'anno.

Non è detta comunque l'ultima parola. Batgirl potrebbe comunque apparire in altri film, seppur non da protagonista, accompagnata proprio dalle musiche della Holt.