Batgirl, no a Batman ma si a JK Simmons e Harley Quinn? Le parole di Leslie Grace

Dopo aver anticipato molti dettagli su Batgirl, il nuovo cinecomic DC Films che Warner Bros. sta attualmente producendo come esclusiva HBO Max, la giovane attrice Leslie Grace ha commentato la possibilità della presenza di Batman e di JK Simmons.

L'attore di Spider-Man e Justice League qualche settimana fa è stato al centro di alcuni rumor che puntavano al ritorno del commissario Gordon in Batgirl, una puntata sicura considerato il fatto che il classico 'aiutante' di Batman è anche il padre di Barbara Gordon, la protagonista del film. Tuttavia il casting della Grace e il fatto che Batgirl sarà girato a Glasgow ha fatto anche pensare ad una possibile relazione col nuovo franchise di The Batman guidato da Robert Pattinson, considerata la presenza di Jeffrey Wright come Gordon e soprattutto che anche l'atteso cinecomic di Matt Reeves è stato girato nella città scozzese.

Ma cosa ne pensa Leslie Grace di tutti questi 'se' e 'ma'? Ecco che cosa ha dichiarato l'attrice: "Sono una grande fan di Margot Robbie, quando ho saputo di aver avuto la parte di Batgirl sono impazzita. Lei è una delle più toste nel mondo dei supereroi. Non ho ancora avuto la possibilità di incontrarla, ma sarebbe fantastico se Miss Harley facesse un salto a Gotham, potrebbe essere bello! Batman è fuori dai giochi -- sta facendo un sacco di cose -- quindi avrò bisogno che alcune delle ragazze toste mi aiutino nella prossima corsa, capisci cosa sto dicendo? E sono anche pronta ad imparare molto da J.K. Simmons", ha aggiunto la Grace. "Se stai ascoltando, JK, ti rispetto enormemente, e per favore accetta di interpretare mio padre! Spero che tu sia mio padre."

In precedenza, Simmons aveva precedentemente dichiarato che sarebbe disponibile a riprendere il ruolo del commissario Gordon, nel quale è stato visto l'ultima volta in Justice League di Zack Snyder. "Ascolta, sono disposto a qualsiasi cosa in futuro. Al momento sono solo contento che Zack sia stato finalmente in grado di realizzare la sua visione del film, e che il film sia là fuori e che le persone possano vederlo".

