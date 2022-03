Batgirl avrà senso prima di Flash al cinema? I fan si chiedono se farà parte del DCEU

Al momento The Flash è fissato per il 23 giugno 2023, una data importante per il Batman di Keaton , dato che il primo film di Tim Burton usciva esattamente lo stesso giorno nel 1989. La nuova data d'uscita di The Flash, insomma, permetterà a Michael Keaton di tornare nel ruolo di Batman esattamente 34 anni dopo la prima volta.

I fan sui social hanno evidenziato questo problema, commentando anche con una serie di meme molto divertente sul fatto che nessuno riuscirà a capire la trama di Batgirl senza aver prima visto The Flash al cinema. A questo punto ci sono diverse alternative da tenere in considerazione: potrebbe anche darsi che la pellicola con Leslie Grace non sia considerata canonica nel DC Extended Universe e che si tratti in realtà di un film standalone a sé stante oppure tra non molto la Warner dovrebbe annunciare il posticipo anche di Batgirl .

Sappiamo che Michael Keaton apparirà in Batgirl nuovamente nei panni di Bruce Wayne e Batman, dell'universo narrativo del film di Tim Burton del 1989; ora, la sua introduzione nel DC Extedend Universe sarebbe dovuta avvenire nel film di Andy Muschietti, dato che ne abbiamo avuto un primo assaggio nel teaser trailer di Flash diffuso qualche mese fa. Ora che Warner ne ha posticipato l'uscita, distribuire Batgirl su HBO Max alla fine dell'anno non avrebbe molto senso , a meno che non ci sia una perfetta giustificazione narrativa o i due film non siano affatto collegati tra loro.

Me watching BATGIRL this December without the context of The Flash pic.twitter.com/l2Z1wtITBE — Cris Parker (@3CFilmss) March 9, 2022

It’s not fair, please I need to know what’s going to happen with The flash and batgirl pic.twitter.com/HdrehfzxeI — Felipe 💀 (@wxhite_wxolf) March 9, 2022

NO. WAY! ARE YOU KIDDING ME?! This poor movie 🤣 Without #TheFlash #Batgirl has to move too, right? 🧐 https://t.co/aLtA6vPVf9 — MilneMovies (ZachMilneTalksMovies) (@MilneMovies) March 10, 2022