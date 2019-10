Batgirl: l'autrice Gail Simone promette novità in arrivo per il film stand-alone

Poche ore fa Gail Simone, famosa sceneggiatrice DC Comics, è comparsa su Twitter anticipando grosse novità in arrivo per lo stand-alone di Batgirl, film in programma da qualche tempo in casa Warner Bros. e che secondo i nuovi piani della major dovrebbe integrarsi al Batman-Verse di Matt Reeves.

L'autrice, che nel corso della sua carriera ha firmato storie sia per la testata a fumetti di Batgirl sia per quella di Birds of Prey, ha commentato l'assenza di Barbara Gordon dal film su Harley Quinn in uscita a febbraio 2020 promettendo grosse novità in arrivo.

In un tweet la fumettista ha scritto: "Sono un po' dispiaciuta per Barbara, ma riceverà un sacco di amore prossimamente in altri film DC, quindi ...".

Come se questo teaser non fosse già di per se molto interessante, ad infittire ancora di più la trama di ha penso la successiva cancellazione del post, probabilmente arrivata su segnalazione diretta dei piani alti della major: ricordiamo infatti che al momento non ci sono stati ancora annunci ufficiali in tal senso, ma secondo voci di corridoio anche abbastanza illustri pare che la Warner Bros. voglia affidare a Reeves non solo una trilogia con Robert Pattinson, ma addirittura un universo cinematografico con protagonisti i personaggi di Gotham City.

Le dichiarazioni della Simone fanno intendere che c'è qualcosa di succulento che bolle in pentola, ma al momento non ci resta che aspettare. Se i rumor dovessero rivelarsi veri, comunque, molto probabilmente Batgirl sarà afroamericana, dato che per il film The Batman è stato scelto Jeffrey Wright nella parte del commissario Gordon, padre di Barbara. Il personaggio, tra l'altro, doveva originariamente comparire in Birds of Prey, e sarà proprio Christina Hodson, sceneggiatrice del film con Margot Robbie, a realizzare la sceneggiatura di Batgirl.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.