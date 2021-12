Batgirl, auguri Brendan Fraser! Sul set del film DC si celebra il compleanno dell'attore

Sono partite le riprese di Batgirl, il nuovo cinecomic DC prodotto da HBO Max, ma sul set c'è tempo anche per festeggiare un compleanno importante: quello di Brendan Fraser.

Finalmente hanno avuto inizio le riprese di Batgirl, la pellicola su Barbara Gordon con protagonista Leslie Grace, e cast e crew sono tutti concentrati al massimo per regalarci il miglior film possibile.

Questo però non vuol dire che non ci sia tempo per celebrare i bei momenti, specialmente se il primo giorno di riprese coincide con il compleanno di una delle star del lungometraggio.

L'interprete di Firefly Brendan Fraser ha infatti compiuto 53 anni lo scorso 3 dicembre, e i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, assieme al resto della produzione, hanno voluto festeggiarlo con un piccolo party a sorpresa... E ovviamente torta, candeline e canzone sono d'obbligo!

"Ieri è stato il compleanno di Brendan Fraser E il primo giorno sul set di #Batgirl! Tanti auguri fratello!!!" ha scritto El Arbi su Instagram, condividendo foto e video dell'occasione.

L'attore sembra sinceramente commosso per il gesto, ed è difficile non emozionarsi insieme a lui guardando il filmato, non trovate?

Al momento non abbiamo una data d'uscita per Batgirl, ma la pellicola dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming HBO Max nel corso del 2022.