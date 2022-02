Batgirl, Alicia Silverstone sul costume di Leslie Grace: 'Sembra più comodo del mio'

Abbiamo rivisto recentemente Leslie Grace in azione nel nuovo costume di Batgirl. Il rinnovato look dell'iconica eroina della DC è stato molto apprezzato dai fan, e adesso anche Alicia Silverstone lo ha commentato in un'intervista con ComicBook.

Si tratta della storica interprete di Batgirl in Batman&Robin, che per questo nuovo film dedicato al personaggio ha lasciato il testimone a Leslie Grace. "Credo che sarà meravigliosa", ha dichiarato Silverstone parlando della collega. "Il suo costume è incredibile e sono contenta per lei. Deve essere molto eccitata. Il suo costume sembra decisamente più comodo del mio. E ti rende molto meno vulnerabile! Il mio era tipo, 'Bing!' È strano".

L'attrice ha infatti spesso parlato del disagio provato sul set del film di Schumacher, legato al costume molto attillato e all'esperienza complessiva. Ovviamente in molti negli anni hanno sperato in un possibile ritorno di Silverstone come Batgirl, e lei ha sinceramente detto di non sapere se questo accadrà, ma in ogni caso non sarebbe impossibile: la volontà da parte sua non mancherebbe. "Sento che potrei portare sullo schermo una Batgirl di gran lunga migliore di allora. Sarebbe divertente interpretarla di nuovo perché sono più grande e la mia recitazione è migliorata. So che darei molto di più [al personaggio]. Ero solo una bambina. Era una cosa diversa. Ma ai tempi mi divertivo. E credo che sarebbe divertente interpretarla di nuovo."

Accadrà mai? Chissà, con il DCEU mai dire mai. Intanto restiamo in attesa del nuovo film live-action con Leslie Grace: ecco le ultime foto dal set di Batgirl.