Bastgirl, Leslie Grace su Barbara Gordon: 'La sua origin story è davvero dark'

Dal DC FanDome ci è arrivato un primo sguardo alla Batgirl di Leslie Grace sotto forma di concept art, ma è la stessa attrice a raccontare qualcosa in più sul suo personaggio ai microfoni di Elle Magazine.

Manca ancora un po' prima di vedere Leslie Grace vestire i panni di Batgirl nel film di HBO Max diretto da Adil El Arbi e Bilall Falla, dato che non sono ancora nemmeno iniziate le riprese della pellicola, ma questo non vuol dire che non possiamo scoprire qualcosa in più sulla nuova Barbara Gordon.

Certo, non possiamo aspettarci succulenti dettagli su ciò che accadrà nel film, ma possiamo iniziare a farci un'idea di chi vedremo sullo schermo.

"Non posso rivelare granché su ciò che farà, ma Batgirl diventerà un'eroina indipendente" ha spiegato Grace durante una recente intervista "La sua origin story è davvero dark, come quella di tanti altri supereroi, ma mi piace che lei diventi Batgirl perché vuole cambiare il mondo, vuole fare la differenza".

"Sente che le persone la sottovalutano come Barbara Gordon, e questa cosa la capisco molto bene. Sono la più giovane tra i miei fratelli, e a volte mi sento ancora una ragazzina dentro. Quando voglio davvero fare qualcosa e le persone tendono a sottovalutarmi, la mia reazione è 'Ok, allora lo farò e non dirò nulla al riguardo'" ha poi aggiunto, osservando come ci sia sempre bisogno di personaggi in cui potersi rispecchiare "È quell'energia che nasce dalla propria determinazione. Non puoi avere paura di essere l'eroina che sai che puoi essere, un'eroina per te stessa, e credo che le ragazze abbiano bisogno di vedere una cosa del genere. Abbiamo tutti bisogno di personaggi volenterosi di essere autonomi".

E voi, quanto hype avete per il film di Batgirl? Fateci sapere nei commenti.