Bastardi Senza Gloria: ecco perchè Adam Sandler ha rifiutato l'iconico film di Tarantino

Bastardi senza Gloria avrebbero potuto avere un cast molto diverso se le prime opzioni di Quentin Tarantino fossero state disponibili e interessate al progetto del regista italo-americano. Tra questi avrebbe dovuto esserci anche Adam Sandler.

L'attore ha però deciso di non prendere parte all'iconica pellicola a causa di altri impegni lavorativi, rifiutando il ruolo di Donny. Adam Sandler che uccide i nazisti con una mazza da baseball e spara a Hitler è qualcosa che vivrà nell'immaginazione del pubblico per molto tempo. In molti infatti si domandano se l'attore avrebbe reso "L'orso ebreo" più micidiale o più divertente della versione di Eli Roth e soprattutto come si sarebbe evoluta la sua carriera dopo la partecipazione a Bastardi senza Gloria.

Purtroppo la sua partecipazione a Funny People, ha costretto Quentin Tarantino a rivedere il suo progetto iniziale ma, probabilmente l'attore nutre un certo rimorso per questa collaborazione mancata.Attraverso i personaggi interpretati da Brad Pitt e Mélanie Laurent, Tarantino ha costruito una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale e le ha dato un finale diverso, che è valso a lui e il suo cast un enorme quantità di elogi. Sandler ha ancor qualche anno per poter rimediare, dopotutto Tarantino ha dichiarato di volersi fermare dopo aver realizzato 10 film. Il tempo stringe!

Vi ricordiamo tra l'altro che inizialmente, Tarantino aveva pensato a Bastardi senza Gloria come una miniserie. Insomma, le cose in un caso o nell'altro sarebbero potute andare molto diversamente.