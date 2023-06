Bastardi Senza Gloria, uno storico sulle inesattezze: 'Tutto è esagerato e sopra le righe'

Bastardi Senza Gloria ha portato lo stile tipico di Tarantino nell’ambientazione della seconda guerra mondiale presentandoci il gruppo di antieroi che nella versione del regista avrebbe aiutato gli alleati nella guerra contro Hitler e il nazismo. In un video su Youtube uno storico analizza l’accuratezza storica del film.

Abbiamo già riportato le parole di Eli Roth a proposito di una furba strategia di Tarantino sul set di Bastardi Senza Gloria, film del 2009 in cui Quentin Tarantino racconta la propria versione della guerra al nazismo.

Il canale Youtube Penguin Books UK ha pubblicato in questi giorni un video che, attraverso uno storico, analizza l’accuratezza storica del punto di vista del regista di Pulp Fiction.

Queste le parole dell’esperto: “Un mio amico, un altro storico di nome Peter Caddick-Adams era stato chiamato a fare da consulente storico per Bastardi Senza Gloria. La prima cosa che gli mostrarono fu una specie di grande cartina che avevano allestito e che stavano per filmare e lui disse: ‘Temo che l’M25 non sia stata costruita durante la seconda guerra mondiale’. Voglio dire, l’intero film è una specie di cartone animato senza esserlo. È come in molti film di Quentin Tarantino: tutto è esagerato, tutto è sopra le righe. I tedeschi sono andati a perquisire le case, ma non si sono seduti a conversare con le persone. Entravano all’improvviso, mettevano tutto a soqquadro, facevano uscire tutti. E se trovavano qualcuno sparavano a tutti. Non c’era tutta questa sorta di preambolo del sedersi e fumare la pipa. Non sarebbe stato così”.

Quindi lo storico ha continuato, nella sua analisi: “E sapete, cattivi da teatrino con un sacco di vestiti di pelle. È quello che si aspetta dai nazisti. Sono assolutamente conformi a ogni idea di cattivo nazista”.

Dopo aver spiegato ancora un paio di concetti non conformi alla realtà storica, l’analizzatore si è lasciato andare a un voto per la qualità artistica e a uno per l’accuratezza dei fatti: “Otto su dieci per il film. Tre su dieci per l’accuratezza storica”.

Un giudizio davvero senza pietà, dunque, che ricorda che il film di Tarantino non può essere guardato come una ricostruzione di quello che accadeva in Europa negli anni della seconda grande guerra ma che, lo stesso, è riuscito a rimanere nel cuore degli spettatori come dimostrato nella recensione di Bastardi Senza Gloria.